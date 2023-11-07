Блінкен переконаний у прогресі щодо схвалення Туреччиною вступу Швеції в НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів зі своїм турецьким колегою в Анкарі в понеділок заявив, що переконаний у прогресі щодо схвалення вступу Швеції в Північноатлантичний Альянс.
Про це Блінкен сказав журналістам за підсумками зустрічі, передає "Європейська правда".
За словами держсекретаря, США "дуже надихнув той факт, що президент (Туреччини Реджеп Таїп. – Ред.) Ердоган підписав ратифікаційні протоколи (про вступ Швеції в НАТО. – Ред.), направив їх до парламенту".
"І я переконаний, що ми побачимо подальший рух у цьому напрямку. Гадаю, існує спільне зобов'язання забезпечити завершення процесу і вступ Швеції до Альянсу. Таке зобов'язання є в Туреччини, є в нас, і я очікую, що ми побачимо його втілення", – додав він.
Нагадаємо, Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
Голова парламентського комітету Туреччини у закордонних справах Фуат Октай днями заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО. Водночас Ердоган пообіцяв сприяти схваленню заявки, "доки наші партнери ставляться до нас позитивно".
Окрім Туреччини, шведську заявку на вступ в НАТО не схвалила також Угорщина.
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