Шмигаль повідомив, що експериментальний проєкт єПідприємець запрацює на постійній основі

Кабінет Міністрів переводить експериментальний проєкт єПідприємець на постійну основу.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 7 листопада.
"Уряд продовжує курс на створення максимально зручних умов для створення та ведення підприємництва в Україні. Сьогодні переводимо експериментальний проєкт єПідприємець на постійну основу", - розповів голова українського уряду.
Він пояснив, що мова про можливість через портал Дія скористатися цілим пакетом послуг:
"Загалом комплексна послуга єПідприємець передбачає 12 опцій. Таким чином, ми прибираємо бюрократію, радикально економимо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг", - пояснив Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, влада планує запустити протягом наступних трьох років 63 нові цифрові продукти.
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