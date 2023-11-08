Шмигаль: Фонд підтримки енергетики України вже перевищив €300 млн

Фонд підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками вже перевищив €300 млн.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду України 7 листопада.
«Ми поступово наближаємося до зими, і з кожним днем зростають ризики російського енергетичного терору. Тому ми готуємося до усіх сценаріїв, посилюємо активну та пасивну оборону енергооб’єктів, акумулюємо міжнародну допомогу», – відзначив очільник Кабміну.
Серед лідерів підтримки, за його словами: Євросоюз, Німеччина, Швеція, США, Велика Британія. За кошти з фонду підтримки енергетики Україна купує трансформатори, турбіни, конектори, обладнання для магістральних мереж тощо.
Денис Шмигаль також повідомив, що Кабінет міністрів схвалив угоду, яка дозволить залучити ще €250 млн від Європейського Союзу на швидке відновлення.
«Ідеться про відбудову мостів, залізниць, шкіл, дитсадків, лікарень, житлових будинків, а також на підтримку українських аграріїв», – повідомили в уряді.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023