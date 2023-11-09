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У США підтримують законопроєкт, який дасть змогу конфіскувати підсанкційні російські активи

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Профільний комітет Палати представників США підтримав законопроєкт, який дасть змогу президенту Джо Байдену конфіскувати підсанкційні російські активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції України Ірину Мудру.

"Сьогодні Комітет у закордонних справах Палати представників розглянув важливий законопроєкт - H.R. 4175, що стосується конфіскації активів рф на користь України", - йдеться у заяві.

Зазначається, що його підготували разом конгресмени від обох партій: 39 республіканців і 17 демократів. Таке об'єднання є вкрай важливим у питаннях підтримки України.

Автори проєкту пропонують надати президенту США Джо Байдену повноваження конфіскувати російські суверенні активи, що були заморожені в Сполучених Штатах, і передати їх для допомоги у відновленні України.

Також окремо обумовлено, що закон забороняє передачу коштів російським організаціям, які перебувають під санкціями, доки Росія не виведе свої окупаційні війська з України та не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну неспровокованою війною.

"За результатами голосування Комітет 44 голосами "за", 0 - "проти" рекомендував його до розгляду Палатою представників", - написала Мудра.

За її словами, тепер проєкт закону має пройти затвердження Комітетом з фінансових послуг Палати представників. Після цього спікер Палати представників матиме право визначити дату, коли проєкт резолюції буде винесено на голосування до зали.

Байден
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