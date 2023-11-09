У США підтримують законопроєкт, який дасть змогу конфіскувати підсанкційні російські активи

Профільний комітет Палати представників США підтримав законопроєкт, який дасть змогу президенту Джо Байдену конфіскувати підсанкційні російські активи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції України Ірину Мудру.
"Сьогодні Комітет у закордонних справах Палати представників розглянув важливий законопроєкт - H.R. 4175, що стосується конфіскації активів рф на користь України", - йдеться у заяві.
Зазначається, що його підготували разом конгресмени від обох партій: 39 республіканців і 17 демократів. Таке об'єднання є вкрай важливим у питаннях підтримки України.
Автори проєкту пропонують надати президенту США Джо Байдену повноваження конфіскувати російські суверенні активи, що були заморожені в Сполучених Штатах, і передати їх для допомоги у відновленні України.
Також окремо обумовлено, що закон забороняє передачу коштів російським організаціям, які перебувають під санкціями, доки Росія не виведе свої окупаційні війська з України та не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну неспровокованою війною.
"За результатами голосування Комітет 44 голосами "за", 0 - "проти" рекомендував його до розгляду Палатою представників", - написала Мудра.
За її словами, тепер проєкт закону має пройти затвердження Комітетом з фінансових послуг Палати представників. Після цього спікер Палати представників матиме право визначити дату, коли проєкт резолюції буде винесено на голосування до зали.
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