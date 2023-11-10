У Орбана хочуть запропонувати Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС

Угорщина не підтримує інтеграцію України до Європи, натомість рекомендує запропонувати Києву "привілейоване партнерство" з Європейським Союзом. Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає Telex.

За його словами, Україна "не відповідає необхідним умовам, вона не відповідала їм до війни і відтоді не наблизилася до них".

"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію і надавали значну фінансову підтримку та гуманітарну допомогу, але це не змінює того факту, що Україна не виконала умови для переговорів з ЄС...чи то обіцянки щодо національностей, чи то Копенгагенські критерії, чи то ситуація з корупцією", - заявив представник Віктора Орбана.

Гуйяш також додав, що в уряді Угорщини погоджуються із заявою колишнього президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про "тотально корумповану Україну".

"Ми повинні погодитися з попереднім твердженням Юнкера, що Україна абсолютно корумпована та не дозріла до членства в ЄС", - заявив він.

За словами представника Орбана, угорський уряд запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.