Нетаньягу: Ізраїль виступатиме проти повернення Палестинської автономії після війни проти ХАМАС

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль виступатиме проти повернення Палестинської автономії (ПА) до сектору Гази після війни проти ХАМАС, повідомляє у суботу The Times of Israel.
Відповідаючи на запитання щодо цього питання, він сказав, що після війни Ізраїль збереже "загальний контроль безпеки, включаючи можливість входити в країну щоразу, коли ми захочемо знищити терористів, які можуть з'явитися знову".
"Я скажу вам те, чого не буде. Хамаса не буде", - сказав він. "Також не буде громадянської влади, яка вчить своїх дітей ненавидіти Ізраїль, вбивати ізраїльтян, знищувати Державу Ізраїль. Не може бути влади, яка платила б сім'ям убивць [суми] залежно від кількості вбитих ними людей. Не може бути влади, лідер якої досі не засудив жахливу різанину [7 жовтня] через 30 днів", — заявив прем'єр, маючи на увазі президента ПА Махмуда Аббаса.
"У будь-якому випадку у нас має бути контроль безпеки", - додав він. "Я наполягаю на цьому. Можливо тиск із цього питання. Я не збираюся здаватися".
За заявою Нетаньягу, основним завданням війни у Газі є те, щоб "наступного дня після Хамасу там не міг піднятися ще один Хамас".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023