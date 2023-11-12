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Нетаньягу: Ізраїль виступатиме проти повернення Палестинської автономії після війни проти ХАМАС

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Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль виступатиме проти повернення Палестинської автономії (ПА) до сектору Гази після війни проти ХАМАС, повідомляє у суботу The Times of Israel.

Відповідаючи на запитання щодо цього питання, він сказав, що після війни Ізраїль збереже "загальний контроль безпеки, включаючи можливість входити в країну щоразу, коли ми захочемо знищити терористів, які можуть з'явитися знову".

"Я скажу вам те, чого не буде. Хамаса не буде", - сказав він. "Також не буде громадянської влади, яка вчить своїх дітей ненавидіти Ізраїль, вбивати ізраїльтян, знищувати Державу Ізраїль. Не може бути влади, яка платила б сім'ям убивць [суми] залежно від кількості вбитих ними людей. Не може бути влади, лідер якої досі не засудив жахливу різанину [7 жовтня] через 30 днів", — заявив прем'єр, маючи на увазі президента ПА Махмуда Аббаса.

"У будь-якому випадку у нас має бути контроль безпеки", - додав він. "Я наполягаю на цьому. Можливо тиск із цього питання. Я не збираюся здаватися".

За заявою Нетаньягу, основним завданням війни у Газі є те, щоб "наступного дня після Хамасу там не міг піднятися ще один Хамас".

Нетаньягу
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