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Нетаньягу: Війська Ізраїлю завершили оточення міста Газа

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Війська Ізраїлю завершили оточення міста Газа і вбили тисячі бойовиків ХАМАС.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Армія оборони Ізраїлю, за словами Нетаньягу, ліквідувала тисячі терористів ХАМАС, в тому числі й тих, хто брав участь у жорстокій атаці на Ізраїль 7 жовтня.

Прем’єр наголосив, що Єрусалим збереже військовий контроль над Газою після війни, подібно до того, як Ізраїль контролює Західний берег. Як глава уряду, так і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант при цьому додали, що порятунок заручників і викорінення ХАМАС були головними пріоритетами у військовій операції ЦАХАЛу в секторі Газа.

Напередодні стало відомо, що ЦАХАЛ ліквідував командира роти ХАМАСу Ахмеда Сіама, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази та не давав їм евакуюватись.

Також писали, що в ніч на 11 листопада, ще одна група українців вийшла з території сектору Газа. Загалом евакуювати вдалося понад 210 людей.

Нетаньягу
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