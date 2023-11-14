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Юристка розповіла про нюанси звільнення з роботи під час дії воєнного стану

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Під час дії воєнного стану у громадян може виникнути необхідність звільнитися з роботи за власним бажанням.

Як звільнитися з роботи за власним бажанням у 2023 році – читайте в матеріалі.

Юристка Олена Тарасова зазначає, що працівники, як і раніше, не обмежені у своєму праві звільнитись з роботи за власним бажанням і тим самим розірвати трудовий договір з роботодавцем.

Що потрібно пам’ятати під час звільнення у 2023 році:

Попереджайте роботодавця про звільнення письмово за два тижні. Тобто підготуйте письмову заяву про звільнення, вкажіть причину: Прошу звільнити за власним бажанням, точну дату звільнення з урахуванням двох тижнів, дату написання заяви, підпис. Йдіть до роботодавця.

Якщо протягом двох тижнів ви вирішили не звільнятись – маєте право відкликати свою заяву на звільнення. Попередьте роботодавця про це письмово.

Якщо у вас нічого не змінилось – в останній робочий день роботодавець має видати вам наказ про звільнення, розрахунковий лист з усіма нарахованими й виплаченими сумами при звільненні, виплатити усі розрахункові, видати трудову книжку.

Як звільнитися за один день під час воєнного стану

За словами адвокатки, за певних причин ви маєте право звільнитись у той строк, який вам потрібен (хоч і за один день):

  • переїзд на нове місце проживання;
  • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
  • вступ до закладу освіти;
  • неможливість проживання у певній місцевості, підтверджена медичним висновком;
  • вагітність;
  • догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю;
  • догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
  • вихід на пенсію;
  • прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.

Також є додаткові причини звільнення у ті строки, які потрібні вам (навіть за один день):

  • якщо роботодавець не дотримується законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору;
  • роботодавець чинить мобінг (цькування) стосовно працівника або не вживає заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, яке набуло чинності;
  • у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника.
Тарасова, звільнення
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