Юристка розповіла про нюанси звільнення з роботи під час дії воєнного стану

Під час дії воєнного стану у громадян може виникнути необхідність звільнитися з роботи за власним бажанням.
Як звільнитися з роботи за власним бажанням у 2023 році – читайте в матеріалі.
Юристка Олена Тарасова зазначає, що працівники, як і раніше, не обмежені у своєму праві звільнитись з роботи за власним бажанням і тим самим розірвати трудовий договір з роботодавцем.
Що потрібно пам’ятати під час звільнення у 2023 році:
Попереджайте роботодавця про звільнення письмово за два тижні. Тобто підготуйте письмову заяву про звільнення, вкажіть причину: Прошу звільнити за власним бажанням, точну дату звільнення з урахуванням двох тижнів, дату написання заяви, підпис. Йдіть до роботодавця.
Якщо протягом двох тижнів ви вирішили не звільнятись – маєте право відкликати свою заяву на звільнення. Попередьте роботодавця про це письмово.
Якщо у вас нічого не змінилось – в останній робочий день роботодавець має видати вам наказ про звільнення, розрахунковий лист з усіма нарахованими й виплаченими сумами при звільненні, виплатити усі розрахункові, видати трудову книжку.
Як звільнитися за один день під час воєнного стану
За словами адвокатки, за певних причин ви маєте право звільнитись у той строк, який вам потрібен (хоч і за один день):
Також є додаткові причини звільнення у ті строки, які потрібні вам (навіть за один день):
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