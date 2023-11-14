ПФУ: В Україні частина пенсіонерів може отримати надбавку до виплат

В Україні частина пенсіонерів може отримати надбавку до пенсійних виплат. Деякі з них надаються автоматично, зокрема серед них – вікова, але є й ті, що оформлюються індивідуально. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ).
Вікова доплата нараховується автоматично у місяць, коли громадянин досягає вказаного віку:
Також надаються додаткові виплати на дітей. У випадку, коли пенсіонер самостійно виховує неповнолітню особу, він може оформити надбавку у розмірі 150 грн. Умовою надання доплати є те, що дитина проживає на території заявника.
Своєю чергою надбавка за стаж понад страхової норми нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж згідно із законом. Для чоловіків необхідно від 35 років стажу, а для жінок – від 30 років. Розмір такої надбавки не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Вона додається за кожен повний рік, який був відпрацьований понад обов'язкову норму страхового стажу.
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