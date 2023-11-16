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Андрющенко: окупанти активно заселяють Маріуполь мародерами

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У тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині активно почали заселятися мародери. Зокрема, це вихідці з Азії.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Цивільні окупанти, мігранти, вихідці з Азії, які понаїхали в Маріуполь, вже вдаються до мародерства. Вони шукають порожні квартири маріупольців, які перебувають в евакуації, відкривають їх та самостійно заселяються. З інших квартир набирають усе необхідне для життя", - повідомив радник.

За його словами, це є результатом цілеспрямованої акції щодо колонізації окупованих земель, яка призводить до цих "бродячих мігрантів".

"Це є реалізація політики заміщення населення, яка втілюється росією", - підкреслив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, у місто вже приїхало понад 55 тисяч азійських мігрантів, і їхня кількість зростає.

"Вони одразу їдуть сім'ями, такий табір заїжджає й починає розселятися. Поки що для себе вони обрали Лівобережний район. Але це питання часу, коли вони почнуть займати інші районі міста", - додав Андрющенко.

Андрющенко, Маріуполь
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