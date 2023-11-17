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Тепер Шмигаль повинен відпускати чиновників у службові відрядження за кордон, - постанова Кабміну

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Уряд визначився, що високопоставлених чиновників у службові відрядження за кордон тепер повинен відпускати прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1204 від 14 листопада.

Раніше прем'єр-міністр видавав закордонні відрядження для першого віцепрем'єра, віцепрем'єра, міністрів і державного секретаря Кабміну.

Рішення про виїзд за кордон керівників центральних органів виконавчої влади ухвалював перший віцепрем'єр.

Шмигаль
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