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Байден: Ми надаємо Україні зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення путіна до завоювань

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Надання Україні військової та економічної допомоги запобігатиме подальшому поширенню конфлікту, а також утримає американські війська від втручання в конфлікт, переконаний президент США Джо Байден.

"З досвіду двох світових воєн минулого століття ми знаємо, що, коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі. Це безпосередньо приваблює Америку. Ось чому наші зобов'язання перед Україною сьогодні - це інвестиції в нашу власну безпеку. Це допоможе запобігти ширшому конфлікту завтра", - написав він у колонці для The Washington Post.

За його словами, США не допускають участі американських військ у війні рф і України, проте підтримує українців, які захищають свою свободу і батьківщину. "Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення путіна до завоювань, перш ніж конфлікт пошириться далі", - наголосив він.

Крім того, понад 50 країн долучилися, щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для самозахисту. "Наші партнери беруть на себе більшу частину економічної відповідальності за підтримку України", - зазначив американський лідер.

США створило більш сильне та згуртоване НАТО, водночас даючи зрозуміти, що "захищатиметься кожен дюйм території НАТО, щоб стримати подальшу російську агресію", наголосив він.

Байден наголосив, що союзники США в Азії також підтримують допомогу Україні та притягнення (російського президента володимира - ІФ-У) путіна до відповідальності, тому що вони розуміють, що стабільність у Європі та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язані.

Президент США також зазначив на схожості російських терористів і терористів ХАМАС.

"І путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з лиця землі сусідню демократію. І путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися наступними заворушеннями. Америка не може і не дозволить цьому статися. Заради наших власних інтересів національної безпеки - і заради блага всього світу", - йдеться в тексті.

Байден
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