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В Японії відбулись навчання, які мали показати готовність захистити країну від агресії з боку Китаю

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В Японії відбулись навчання на острові на краю Східно-Китайського моря - регіону, де напад Китаю вважається найбільш можливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання на південно-західному острові Токуносіма завершили 11-денну серію загальнонаціональних навчань під назвою 05JX, які мали показати готовність сухопутних, морських і повітряних сил захистити територію Японії та інфраструктуру, в тому числі, і від агресії з боку Китаю.

В навчаннях брали участь десантні машини Сухопутних сил самооборони, спущені з двох кораблів Морських сил самооборони. Інші війська прибули на надувних гумових човнах з важким обладнанням, доставленим на берег військовими кораблями на повітряній подушці.

"Мета JX - показати реакіцю на виникнення надзвичайної ситуації в результаті нападу. Ми можемо реагувати спільними зусиллями", - сказав генерал Йосіхіде Йошіда, начальник штабу Об’єднаного штабу Сил самооборони.

навчання, Японія
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