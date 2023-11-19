В Японії відбулись навчання, які мали показати готовність захистити країну від агресії з боку Китаю

В Японії відбулись навчання на острові на краю Східно-Китайського моря - регіону, де напад Китаю вважається найбільш можливим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Навчання на південно-західному острові Токуносіма завершили 11-денну серію загальнонаціональних навчань під назвою 05JX, які мали показати готовність сухопутних, морських і повітряних сил захистити територію Японії та інфраструктуру, в тому числі, і від агресії з боку Китаю.
В навчаннях брали участь десантні машини Сухопутних сил самооборони, спущені з двох кораблів Морських сил самооборони. Інші війська прибули на надувних гумових човнах з важким обладнанням, доставленим на берег військовими кораблями на повітряній подушці.
"Мета JX - показати реакіцю на виникнення надзвичайної ситуації в результаті нападу. Ми можемо реагувати спільними зусиллями", - сказав генерал Йосіхіде Йошіда, начальник штабу Об’єднаного штабу Сил самооборони.
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