Байден: Ми не зупинимось, доки всі заручники, які залишилися в Секторі Гази, не будуть повернуті додому

Президент США Джо Байден назвав звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС лише "початком процесу" і очікує продовження.
"Це лише початок, але поки що все йде добре", - наголосив Байден.
За словами президента США, від ранку, 24 листопада, згідно з угодою, "досягнутою в результаті широкої дипломатії США", бойові дії буде припинено на чотири дні, щоб дати перепочинок для звільнення понад 50 заручників.
Він додав, що неодноразово розмовляв з еміром Катару, президентом Єгипту Сісі та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу "для підтвердження елементів взаємодії".
"Сьогоднішній день став результатом напруженої роботи і тижнів особистої участі", - сказав Байден, додавши, що він і його команда працювали "цілодобово", щоб домогтися звільнення заручників із моменту їхнього першого захоплення.
Американський лідер зазначив, що всі звільнені пройшли через "жахливе" випробування і що це "початок довгого шляху до одужання".
"Ми очікуємо, що завтра будуть звільнені ще заручники. І ще більше післязавтра і ще більше післязавтра. У найближчі кілька днів ми очікуємо, що десятки заручників будуть повернуті своїм сім'ям", - заявив він.
Байден також додав, що "не зупиниться" доти, доки всі заручники, які залишилися в Секторі Гази, не будуть повернуті додому.
Як повідомлялося, режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС почав діяти з 07:00 у п'ятницю, повідомляє агентство Al Arabiya.
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