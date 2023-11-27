Мінреінтеграції: В Україні учасники бойових дій можуть безоплатно пройти професійне навчання

В Україні стартував урядовий експериментальний проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно пройти професійне навчання в закладах Державної служби зайнятості.
Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, наразі вже надіслано 53 заявки на навчання, а 25 осіб на навчання вже направлені. Нагадаємо, що рішення про започаткування такої допомоги Кабінет міністрів ухвалив 15 вересня.
Наразі навчання проводиться у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ у Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові, Полтаві, Сумах, Рівному та Івано-Франківську. Охочі можуть самостійно обирати професії або програми підвищення кваліфікації із затвердженого переліку.
Під час навчання забезпечується безоплатне проживання, а також компенсація проїзду для тих, хто проходитиме його не за місцем офіційної реєстрації. Результатом навчання може бути здобуття повної або часткової професійної кваліфікації. Передбачено видачу диплому державного зразка.
Для подання заяви на отримання послуги треба заповнити онлайн-форму на сайті edveteran.dcz.gov.ua. Вона буде автоматично відправлена до відповідного центру зайнятості.
Далі треба очікувати на повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки на вказані електронну адресу та контактний номер телефону. Також можна звернутися особисто до найближчого центру зайнятості, отримавши консультацію щодо навчання та подавши відповідну заяву.
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