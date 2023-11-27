Reuters: Маск прибув до Ізраїлю

Американський мільярдер Ілон Маск, якого звинувачують у посиленні антисемітизму у соцмережі Х, прибув у понеділок до Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані авіаційного трекера, передає Укрінформ.

Очікується, що сьогодні він зустрінеться з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом, а також ізраїльтянами, родичів яких утримують бойовики ХАМАС у Газі. В офісі Герцога напередодні підтвердили заплановану зустріч і зазначили, що в ході розмови президент підкреслить необхідність вжиття заходів для боротьби «зі зростаючим антисемітизмом в Інтернеті».

За даними ізраїльських ЗМІ, Маск також зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Остання їхня зустріч відбулася у Каліфорнії 18 вересня. Тоді прем’єр закликав підприємця знайти баланс між захистом свободи слова і боротьбою з мовою ненависті на платформі Х. У відповідь Маск заявив, що він проти антисемітизму і всього, що «сприяє ненависті та конфлікту».

Офіс Маска не коментував інформацію про його візит в Ізраїль.