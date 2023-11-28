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53% українців вважають, що без хабарів неможливо обійтися, - опитування

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Переважна більшість українців - 53% - вважають, що люди дають хабарі, бо без цього неможливо обійтися. Однак 24% не згодні з таким твердженням.

Про це свідчать оприлюднені результати опитування, проведеного 27-30 липня соціологічною групою Рейтинг за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дані опитування також свідчать, що 49% респондентів вважають: більшість українців не платять податки, якщо у них є така можливість. З цим твердженням не згодні 24% опитаних.

Такий само процент українців вважає, що більшість українців не відмовлятимуться від отримання пільг та субсидій, якщо їх не призначили, але є можливість її "вибити". Не згодні з цим 25% опитаних.

Зазначається, що 33% опитаних згодні із твердженням, що краще самостійно вирішувати власні проблеми, ніж платити податки і чекати на їх вирішення від влади чи держави. 45% із цим не згодні.

Крім того, 31% респондентів заявив, що намагається використовувати свої знайомства чи зв'язки, якщо їм потрібно звернутися до державних чи муніципальних органів, однак 48% опитаних не погоджуються з цим твердженням.

Дослідження проводилось методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) опитано 2000 респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Вибірка репрезентативна за віком, типом поселення та регіоном проживання.
Статистична похибка (з довірчою ймовірністю 0,95) трохи більше 2,2% для значень близьких до 50% і трохи більше 0,8% для значень близьких до 5%.

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