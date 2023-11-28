Блінкен заперечує інформацію щодо піштовхування до переговорів України та Росії

У Білому домі заперечили інформацію щодо піштовхування до переговорів України та Росії. Держсекретар Ентоні Блінкен навпаки підкреслив продовження підтримки України у війні проти рф. Про це пише Sky News.
Під час поїздки до Європи держсекретар Ентоні Блінкен підкреслив постійну підтримку НАТО з боку України в її війні проти росії.
Крім того, помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн контатував, що США не підштовхують Україну до переговорів з росією.
Згідно з непідтвердженими повідомленнями, США тихо зменшують підтримку в надії, що це спонукатиме Україну розпочати переговори про припинення вогню. Однак офіційні особи США заявили, що Америка підтримуватиме Київ скільки завгодно, незважаючи на побоювання, що наступного року президентом США може стати Дональд Трамп, що може призвести до зменшення підтримки України з боку США.
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