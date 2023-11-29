Шмигаль: Україні необхідно створити воєнну економіку, за прикладом Ізраїля

Україні необхідно у перспективі створити воєнну економіку, за прикладом Ізраїля. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час інтерв'ю Financial Times.

За словами Шмигаля, Україна має зосередити свою економіку на розвитку оборони та технологій. Прикладом для цього має слугувати Ізраїль.

Прем'єр вважає, що Україна може бути «енергетичним хабом» для Європи, адже має запаси природного газу. Також Україна зменшить свою залежність від вразливих портів Чорного моря для експорту зерна.

Україна може посилити свій технологічний сектор, як це було зроблено для виробництва дронів. Що стосується занепокоєння ЄС щодо корупції в непрозорому державному секторі, Шмигаль запевнив, що ці питання вирішуються.