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Молдова хоче закликати росію вивести свої війська з території Придністров'я

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Молдова планує закликати росію вивести свої війська з території невизнаного Придністров'я під час засідання Ради міністрів ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

"З 29-30 листопада делегація Республіки Молдова візьме участь у 30-му щорічному засіданні Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Скоп'є", - йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що зустріч розпочнеться з панелі, яка присвячена Україні. Вона називатиметься "Війна агресії проти України та необхідність функціонального ОБСЄ під час конфлікту", у якій держави-партнери засуджуватимуть невиправдану агресію російської федерації проти України.

"Під час міністерської конференції делегація Республіки Молдова повторить засудження агресії рф проти України, знову звернеться з твердим закликом до виведення незаконних військ рф із нашої країни, а також обговорить важливість мирного вирішення Придністровського конфлікту", - сказав міністр.

Молдова, ОБСЄ
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