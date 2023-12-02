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Блінкен звинуватив ХАМАС у припиненні тижневого перемир’я в Секторі Газа

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Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив ХАМАС у припиненні тижневого перемир’я в Секторі Газа, під час якого було звільнено десятки заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Очільник Держдепу США розповів, що ХАМАС відмовився від своїх обіцянок звільнити деяких заручників і випустив ракети, які вбили мирних жителів Єрусалиму, поки ще діяло перемир'я.

"Це закінчилося через ХАМАС. Бойовики вчинили жорстокий теракт в Єрусалимі, в результаті якого загинули три людини", - заявив Блінкен.

Ізраїль раніше також повідомляв, що ХАМАС не звільнив усіх жінок, які пообіцяв відпустити під час перемир'я.

Нагадаємо, перемир'я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС почалося 24 листопада. На той момент сторони конфлікту домовилися про припинення вогню на чотири дні та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили того ж дня.

29 листопада повідомлялося, що Ізраїль обговорює з ХАМАС продовження режиму припинення вогню ще на два дні. Для цього бойовики мають виконати умови Тель-Авіва.

Однак 1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

Bloomberg, ХАМАС, Блінкен, Ізраїль
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