Столтенберг: Західні союзники мають постійно підтримувати Україну у війні проти росії

Західні союзники мають постійно підтримувати Україну в її оборонній війні проти російської агресії, незалежно від перебігу ситуації на полі бою. Про це в інтерв'ю німецькому громадському мовнику ARD заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН.

За його словами, саме від підтримки міжнародних партнерів залежить швидкість української перемоги.

«Я завжди з обережністю ставлюся до прогнозів щодо реальної ситуації на фронті, адже війна за своєю суттю непередбачувана. Єдине, що ми знаємо: чим більше ми будемо підтримувати Україну, тим швидше ця війна закінчиться», - заявив генсек НАТО.

Він підкреслив, що для України було б трагедією, якби президент путін переміг, але це також небезпечно і для Заходу.

Столтенберг також відзначив значні здобутки України на полі бою за останні місяці.

«За останні місяці на фронті мало що змінилося. Українці змогли завдати великих втрат російським військам, атакуючи крилатими ракетами глибоко в тилу ворога, знищуючи літаки і гелікоптери. І вони змогли відтіснити російський Чорноморський флот назад у східну частину Чорного моря. Це означає, що тепер вони можуть тримати морський шлях відкритим для кораблів, які мають перевозити зерно з України через Чорне море. Так що це великі перемоги, навіть якщо вони не змогли посунути лінію фронту», - резюмував генеральний секретар НАТО.

Він також додав, що потрібно "бути готовими до поганих новин" і не відмовлятися від допомоги Україні.

«Ми також повинні бути готові до поганих новин. Перебіг війн – це не сталий, а змінний процес. Ми мусимо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи. Нинішня війна – війна на виснаження, це битва за ефективність, битва за логістику», – пояснив Столтенберг.