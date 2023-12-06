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Шмигаль розповів про плани запуску виробництва бронетехніки в Україні

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в перспективі Україна планує з партнерами запустити виробництво бронетехніки на українській території.

"У жовтні під час візиту до Берліна разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом дали старт співпраці українського ОПК і німецького збройного концерну Rheinmetall", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди й отримує нові замовлення.

"У перспективі плануємо запуск виробництва бронетехніки на українській території. Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру й нашої спільної безпеки", - розповів він.

Шмигаль наголосив, що в майбутньому так само Україна робитиме ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва й Military Tech.

Шмигаль
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