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Шмигаль: В Україні тривалість проходження ВЛК зменшилась утричі

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В Україні продовжується реформа військово-лікарських комісій та медико-соціальної експертизи, завдяки чому тривалість проходження ВЛК зменшилась утричі.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з військовими та урядовцями.

"Довідки ходять за військовими" — ключовий принцип реформи ВЛК і МСЕК, які продовжуємо реалізовувати. Провели нараду з урядовцями та військовими. Ставимо за мету зробити проходження ВЛК максимально швидким і зручним", - сказав Шмигаль.

За його словами, в Україні кількість ВЛК збільшено на 50%, також більш ніж удвічі зросла пропускна спроможність гарнізонних ВЛК на базі цивільних медичних закладів. Шмигаль повідомив, що електронну чергу впровадили в усіх військових закладах охорони здоров’я, а у 90% військових частин цифровізували документообіг. Крім того, виділили кошти на розбудову безбар’єрного середовища. Ці заходи зменшили тривалість проходження ВЛК утричі, наголосив прем'єр-міністр.

Також у Мінцифри повідомили про план найближчим часом цифровізувати висновок ВЛК, щоб інші послуги можна було отримувати онлайн.

ВЛК, МСЕК
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