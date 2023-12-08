Адміністрація Байдена готова піти на поступки республіканцям, аби Конгрес схвалив допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на певні поступки республіканцям щодо міграційної політики, аби Конгрес схвалив додаткове фінансування військової допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на обізнані джерела.
Зазначається, що за тиждень до від’їзду законодавців на різдвяні канікули Білий дім та Конгрес США намагаються укласти угоду, яка передбачала б надання військової допомоги Україні та Ізраїлю, а також перешкоджала б нелегальній міграції через кордон США та Мексики.
Президент Джо Байден висловив свою готовність піти на значні поступки щодо безпеки кордону. Так, Білий дім попередньо погоджується підвищити стандарти первинної перевірки кандидатів на отримання притулку.
Адміністрація Байдена також розглядає певну форму положення про «безпечну третю країну» – можливість відмовляти у притулку мігрантам, які проїжджають через іншу країну на шляху до США.
Іншим можливим пунктом домовленості може бути розширення процесу швидкої депортації. Вона буде діяти по всій країні, а не на кордоні.
Джерело також наголосило, що двопартійна група сенаторів, яка намагається досягти угоди, також обговорює кількісне обмеження кількості заяв про надання притулку. Позиція Білого дому щодо такого обмеження залишається незрозумілою.
Зауважимо, Палата представників та Сенат мають завершити роботу до 14 грудня, що залишає мало часу для ухвалення закону про виділення великого пакету фінансової допомоги Україні та Ізраїлю.
З огляду на суворі часові рамки, Білий дім та група республіканців намагаються домовитися про основні умови нової політики щодо мігрантів, а докладніші умови нового законопроєкту будуть доопрацьовані пізніше.
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