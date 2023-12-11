Блінкен переконаний, що росія, Іран і Китай «будуть щасливі», якщо додаткове фінансування для України та Ізраїлю затримається

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що росія, Іран і Китай «будуть щасливі», якщо запит адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування для України та Ізраїлю затримається в Конгресі.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN.

«Єдині люди, які були б щасливими, якби запит на додатковий бюджет не був проголосований і не затверджений Конгресом, сидять у москві, Тегерані та Пекіні», – наголосив Блінкен.

Також держсекретар підкреслив, що росію необхідно зупинити в Україні, адже рф може напасти на країни НАТО і втягнути США в більш широкий конфлікт.

Крім того, він відзначив успіхи ЗСУ на фронті.

«За останній рік вони досягли значного прогресу, відбили російську агресію, повернувши більш ніж половину території, захопленої росією з лютого 2022 року», – наголосив держсекретар.