Рух спротиву закликає населення на ТОТ до ігнорування «виборів президента» росії

Рух «Жовта стрічка» закликає населення на ТОТ до масового ігнорування «виборів президента» росії.
Про це рух спротиву повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Офіційна заява руху «Жовта стрічка» стосовно так званих «президентських виборів» на тимчасово окупованій території України! 17 березня рашисти оголосили днем проведення «виборів» на ТОТ України. Ці дії мають на меті пришвидшення інтеграції тимчасово окупованих територій України», - йдеться у повідомленні.
Рух опору закликає до масового блокування та ігнорування фейкових виборів.
Населення закликають не вести жодної комунікації з представниками російських партій та агітаторами, зривати та знищувати усі пропагандистські матеріали окупантів, друкувати постер «Виборів не буде. Буде суд і буде Гаага» і розвішувати його всюди, ігнорувати усі агітаційні заходи загарбників.
Підкреслюється, що треба максимально ускладнити окупантам процес проведення фейкових виборів на ТОТ.
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