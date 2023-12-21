СБУ переносить війну якомога ближче до Кремля, – Василь Малюк

Служба безпеки України посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей – військові кораблі рф, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо.
Про це розповів Голова СБУ Василь Малюк міжнародному виданню Politico.
«СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості рф для ведення війни в Україні і наближає нашу Перемогу», – зазначив Василь Малюк.
Вже зараз спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот рф з Криму. І робить це з допомогою морських дронів «Sea baby». Саме ці дрони вразили Кримський міст, а також низку російський військових кораблів.
Видання зазначає, що атаки дронів «Sea baby» змусили Москву перевести більшу частину свого флоту з окупованого Криму, що дозволило Україні відновити використання своїх портів для судноплавства.
За словами Василя Малюка, СБУ ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару. У першу чергу працює по військових об’єктах або тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії. «Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права», – додає він.
Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України — на Донбасі, в Криму та Чорному морі. «Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів», – наголошує Голова СБУ.
Василь Малюк підкреслив, що СБУ завжди шукає нові рішення і пообіцяв, що «бавовна палатиме й надалі».
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