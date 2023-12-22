МО України: Обговорень механізмів призову українців до ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає

Обговорень механізмів призову до лав Збройних сил України з-за кордону на порядку денному немає.

Як пише Gazeta.ua, про це сказав начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк у коментарі "Бабель".

Німецьке видання Bild, якому давав інтерв'ю міністр Рустем Умєров, змістило акцент.

Умєров говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська, сказав Павлюк.

Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає, заявив речник Міноборони.

Павлюк сказав, що питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих, хто за межами України, зараз не стоїть, повідомили Hromadske.ua.

Умєров закликає приєднуватися до ЗСУ всіх громадян України, де б вони не перебували, наголошують у Міноборони.

Раніше німецьке видання Welt написало, що міністр оборони заявив про намір наступного року призвати на військову службу українських чоловіків від 25 до 60 років, які проживають за кордоном. Видання написало, що чоловіків попросять з'явитися до призовних пунктів, а до тих, хто не виконає прохання, застосують санкції.