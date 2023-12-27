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Залужний не задоволений роботою ТЦК

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний не задоволений тим, як працюють територіальні центри комплектування, проте вважає, що з необхідними об'ємами мобілізації вони впораються.

Про це у вівторок, 26 грудня, він заявив під час брифінгу.

"Що стосується ТЦК, то станом на сьогоднішній день, чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений", - зазначив Залужний.

За його словами, нині можливості ТЦК по набору військових не втрачені, і він не бачить проблем у майбутньому з тим, щоб набрати необхідний об’єм людей.

"Ми прослідкували, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією цього процесу, щоб вони залишилися і продовжили цю роботу. Думаю, що ми з цим заданням впораємося. Що стосується безпосередньо керівників, то робота йде далі, і станом на зараз ми деяких керівників вже міняємо, які туди прийшли, деякі залишили місця самостійно. Але, знову ж таки, ця організація на сьогоднішній день функціонує, і, на мою думку, здатна виконувати свої обов’язки", - резюмував Залужний.

Залужний
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