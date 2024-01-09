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Антикорупційний комітет визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики

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Парламентський комітет з питань антикорупційної політики побачив в урядовому законопроєкті про мобілізацію корупційні ризики, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики", - написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який є основним під час підготовки до розгляду на пленарному засіданні цього законопроєкту, рішення щодо документа ухвалить у вівторок.

Законопроєкт №10378 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення окремих питань мобілізації зареєстровано у Верховній Раді 25 грудня 2023 р. У парламенті також зареєстровано три альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

Гончаренко, Закон про мобілізацію
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