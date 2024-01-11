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Навчання на F-16 для українців: Підготовка фахівців відбувається у п'яти західних країнах

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Українські пілоти та фахівці з технічного обслуговування були поділені на три групи в рамках програми навчання на F-16. Підготовка фахівців відбувається у п'яти західних країнах.

Про це розповів перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк у Telegram.

«Кожна країна робить свій внесок. Це не лише гарантії надання літаків, а й допомога з боєприпасами та всім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки F-16», – наголосив Павлюк.

Він уточнив, що зараз українці проходять навчання за кількома програмами:

молоді пілоти здійснюють навчальні польоти за міжнародними програмами у Великій Британії, щоб надалі перейти до перенавчання на літаки F-16;

досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 у Данії та США;

третя група українських пілотів та авіаційного персоналу підвищує рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США.

У міністерстві також зазначили, що станом на початок січня, окрім США, Польщі, Канади, Великобританії та Данії, до «Авіаційної коаліції» входять ще дев'ять держав.

F-16, навчання, Павлюк
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