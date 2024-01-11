Навчання на F-16 для українців: Підготовка фахівців відбувається у п'яти західних країнах

Українські пілоти та фахівці з технічного обслуговування були поділені на три групи в рамках програми навчання на F-16. Підготовка фахівців відбувається у п'яти західних країнах.
Про це розповів перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк у Telegram.
«Кожна країна робить свій внесок. Це не лише гарантії надання літаків, а й допомога з боєприпасами та всім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки F-16», – наголосив Павлюк.
Він уточнив, що зараз українці проходять навчання за кількома програмами:
молоді пілоти здійснюють навчальні польоти за міжнародними програмами у Великій Британії, щоб надалі перейти до перенавчання на літаки F-16;
досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 у Данії та США;
третя група українських пілотів та авіаційного персоналу підвищує рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США.
У міністерстві також зазначили, що станом на початок січня, окрім США, Польщі, Канади, Великобританії та Данії, до «Авіаційної коаліції» входять ще дев'ять держав.
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