Reuters: У Конгресі США узгодили законопроєкт про тимчасове фінансування

Лідери Конгресу США узгодили законопроєкт про тимчасове фінансування у два транші, щоб зберегти федеральний уряд у березні та запобігти частковому закриттю уряду наприкінці наступного тижня, повідомило агентству Reuters у суботу інформоване джерело.
Politico, CNN і Punchbowl уперше повідомили, що лідери Конгресу домовилися про так звану "безперервну резолюцію", або "CR", яка фінансуватиме уряд, подовжуючи два граничні строки - до 1 і 8 березня.
Представник лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера повідомив, що текст угоди про витрати буде опубліковано в Інтернеті в неділю. Друге джерело, яке говорило на умовах анонімності, повідомило Reuters, що попередні повідомлення були точними.
Фінансування деяких федеральних агентств, включно з Міністерством транспорту, закінчується 19 січня, тоді як для інших, наприклад, Міністерства оборони, термін закінчується 2 лютого.
Демократи і республіканці в Конгресі 7 січня досягли угоди про фінансування уряду на поточний фінансовий рік у розмірі 1,59 трильйона доларів, але якщо вони не ухвалять її до 19 січня, то частини федерального уряду почнуть закриватися.
Деякі законодавці заявили, що короткостроковий законопроєкт про фінансування потрібен, щоб дати час двопартійним переговірникам із Палати представників і Сенату домовитися щодо законопроєктів про витрати на повний фінансовий рік 2024 року і щоб Конгрес ухвалив це законодавство.
7 січня провідні демократи і республіканці в Конгресі досягли угоди про фінансування уряду в поточному фінансовому році на суму 1,59 трильйона доларів, але якщо вони не ухвалять її до 19 січня, частина федерального уряду почне закриватися.
Деякі законодавці заявили, що короткостроковий законопроєкт про фінансування необхідний, щоб дати час двопартійним переговірникам із Палати представників і Сенату домовитися стосовно законопроєктів про витрати на повний фінансовий рік 2024 року і щоб Конгрес ухвалив це законодавство.
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