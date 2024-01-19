Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Українські хакери завантажили понад 500 паспортів військових об'єктів міноборони рф, - ЗМІ

161

Хакери угруповання Blackjack, які, імовірно, мають стосунок до Служби безпеки України, зламали сервери російського державного підприємства "Главное военно-строительное управление по специальным объектам", яке будує військові об'єкти на всій території рф.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, хакери завантажили понад 500 паспортів військових об'єктів міноборони рф: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема розташовані на окупованих територіях України, а також іншу технічну й проєктну документацію сукупним обсягом понад 1,2 ТБ.

Хакери також знесли сім серверів і зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників установи, через що більшість російських спецбудівельників залишилися без усього масиву даних і резервних копій інформації.

хакери
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 19 января 2024
Четверг, 18 января 2024
Среда, 17 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023