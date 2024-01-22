Держсекретар США пояснив, чому путін відкрив скриньку Пандори

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив з промовою на Форумі мерів у Вашингтоні. Він наполіг на важливості співпраці між українськими та американськими містами.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram.

Не оминув під час промови Блінкен і тему війни. Держсекретар застеріг, що дії автократа путіна можуть наслідувати інші диктатори.

"путін відкрив скриньку Пандори. Якщо так зробив один диктатор, то це означає, що його дії можуть наслідувати інші агресори по всьому світу", — заявив Ентоні Блінкен.