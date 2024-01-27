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Ляшко: В Україні зафіксовано 17 штамів коронавірусу

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Спеціалісти станом на 26 січня зафіксували в Україні 17 штамів коронавірусу, зокрема і новий штам - "Дженні".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

За його словами, в Україні до кінця січня спостерігається зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

"В Україні, за даними нашого епіднагляду, циркулює 17 штамів COVID-19, в тому числі і новий штам, який був виявлений нещодавно - "Дженні". Якщо ми подивимось, що у нас по захворюваності, то бачимо зростання до кінця січня кількості випадків захворювання на коронавірус, але ми бачимо і зростання кількості випадків захворювань на грип, що не характерно для попередніх епідсезонів", - сказав Ляшко.

Ляшко розповів, що с початку жовтня на грип та грипоподібні захворювання перехворіло майже 2,5 млн людей. На жаль, є й летальні випадки. Наразі стаціонари справляються з кількістю пацієнтів, які потрапляють до лікарень.

Ляшко, коронавірус
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