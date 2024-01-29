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У ЗСУ розповіли, скільки знищили окупантів та техніки за тиждень

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Сили оборони України за тиждень знищили 6080 російських загарбників і майже тисячу одиниць ворожої техніки та озброєння.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Загалом цього тижня українським бійцям вдалося знищити 6080 окупантів та 954 одиниці ворожої техніки та озброєння.

Серед знищеного за тиждень:

  • 99 танків,
  • 105 безпілотників,
  • 222 артилерійські системи,
  • 205 бойових броньованих машин,
  • 4 реактивні системи залпового вогню,
  • 5 установок протиповітряної оборони,
  • 27 ракет,
  • 241 одиниця автомобільної техніки,
  • 44 одиниці спеціальної техніки.
Павлюк
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