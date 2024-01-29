У ЗСУ розповіли, скільки знищили окупантів та техніки за тиждень

Сили оборони України за тиждень знищили 6080 російських загарбників і майже тисячу одиниць ворожої техніки та озброєння.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Загалом цього тижня українським бійцям вдалося знищити 6080 окупантів та 954 одиниці ворожої техніки та озброєння.

Серед знищеного за тиждень: