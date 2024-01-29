Столтенберг припускає, що на певному етапі Україну можуть запросити стати повноцінним членом НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в України є точно таке ж суверенне право обирати свій власний шлях, як у Норвегії, Швеції та Фінляндії, які обрали стати членами Альянсу.

Про це він сказав в ефірі Fox News, відповідаючи на питання про можливу конфронтацію між росією і НАТО у разі просування членства України в Альянсі, повідомляє "Європейська правда".

Генсек нагадав, що НАТО створювався, щоб запобігти війні.

"Я з Норвегії, ми межуємо з росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України", – заявив Столтенберг.

За його словами, дуже важливо, щоб путін не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів: "Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань".

"Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу", – сказав генсек НАТО.

Він також наголосив на потребі продовжити американську підтримку Києва, оскільки це істотно послаблює потенціал росії, а кошти, які виділяються за мериканського бюджету, використовуються головним чином у США, адже йдуть на закупівлю американської зброї.