Командувач ВМС ЗСУ назвав дві мети морської війни

Командувач Військово-морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа заявив, що у Чорному морі в України є декілька цілей. Він наголосив, що Україна повинна мати такі можливості, за яких росія "назавжди відмовиться навіть від думки дивитися в бік України, зокрема й на море". Про це віцеадмірал повідомив у інтерв'ю Sky News.
За словами Неїжпапи, морська війна має дві мети:
"Ми повинні мати такі можливості, щоб росія назавжди відмовилася навіть від думки дивитися в бік України, зокрема й на морі", — наголосив він.
Неїжпапа звернув увагу на те, що Україна, попри обмежені Військово-морські сили, проводить операцію в стилі "Давид проти Голіафа", знищуючи російські кораблі, інфраструктуру та підводний човен.
"Наші успіхи у 2022 та 2023 роках стали результатом складних, але новаторських рішень, яких раніше не було", — наголосив він.
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