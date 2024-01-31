ДБР розслідує понад 300 кримінальних проваджень, які стосуються діяльності ТЦК та СП

ДБР розслідує зараз понад 300 кримінальних проваджень щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 28 обвинувальних актів вже в суді. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"ДБР розслідує зараз понад 300 кримінальних проваджень, які стосуються саме діяльності ТЦК та СП. Звичайно військово-лікарські комісії також не залишаються поза увагою, якщо там зафіксовані порушення", - розповіла Сапьян.
За її словами, 28 обвинувальних актів вже в суді, в них фігурує 46 осіб.
"Є 4 кримінальних провадження де вже є вироки, тобто особи понесли відповідальність", - сказала Сапьян.
Міноборони України проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що працівники ТЦК не мають права забирати документи й фізично затримувати громадян України.
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