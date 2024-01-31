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ДБР розслідує понад 300 кримінальних проваджень, які стосуються діяльності ТЦК та СП

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ДБР розслідує зараз понад 300 кримінальних проваджень щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 28 обвинувальних актів вже в суді. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"ДБР розслідує зараз понад 300 кримінальних проваджень, які стосуються саме діяльності ТЦК та СП. Звичайно військово-лікарські комісії також не залишаються поза увагою, якщо там зафіксовані порушення", - розповіла Сапьян.

За її словами, 28 обвинувальних актів вже в суді, в них фігурує 46 осіб.

"Є 4 кримінальних провадження де вже є вироки, тобто особи понесли відповідальність", - сказала Сапьян.

Міноборони України проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що працівники ТЦК не мають права забирати документи й фізично затримувати громадян України.

ТЦК та СП
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