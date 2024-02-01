МО України оприлюднило втрати окупантів в Україні за місяць

У січні ЗСУ знищили ще 26 220 російських загарбників та 3 584 одиниці техніки ворога, повідомив 1 лютого у Telegram перший заступник міністра оборони України генерал Олександр Павлюк.
"Силами оборони значну кількість озброєння та військової техніки російських військ", - заявив він.
Зокрема, знищено: 339 танків, 686 бойових броньованих машин, 746 артилерійських систем, 33 РСЗВ, 38 установок ППО, 937 одиниць автотехніки, 185 одиниць спецтехніки противника.
"Наші захисники збили також три літаки, а також 479 БпЛА та 138 ворожих ракет", - додав Павлюк.
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