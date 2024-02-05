МО України: Обмеження для ухилянтів, що передбачені у новому законопроєкті, не є «покаранням»

У Міноборони вважають, що обмеження для ухилянтів, що передбачені у новому законопроєкті, не є «покаранням», тому що вони будуть тимчасовими. Про це заявив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.
За його словами, для визначеності щодо термінів демобілізації тих, хто наразі захищає Україну, потрібно не тільки розуміти, через який термін людина може бути демобілізована, але й розуміти, як забезпечити поповнення війська за цей термін.
«Усі одразу говорять про санкції, всіх найбільше це тригерить. Давайте почнемо зі зручності: значно зручніше оновити дані в електронному кабінеті, ніж іти до ТЦК. Розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців і будемо нарешті мати чіткі дані про наших громадян і розуміти, кого доцільно призивати», – зазначив Павлюк.
Він пояснив, що зміни стосуються конкретно тих, хто порушує законодавство – надає неправдиві дані, не з’являється на вимогу до ТЦК.
«Потрібно це робити. Мені прикро, що в більшості дискусій у соцмережах ледь не найпопулярніші слова «відстрочка» і «санкції». Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. По-перше, це не так, слава богу. По-друге, хотілося б, щоб ми про інше говорили», – сказав Павлюк.
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