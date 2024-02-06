Неїжпапа анонсував руйнування Кримського мосту вже цього року

Командувач Військово-Морськими Силами ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Кримський міст, незаконно збудований росією під час окупації українського півострова, буде зруйнований вже цього року.
«Я думаю, що чекати залишилося недовго, принаймні цього року точно», — запевнив воєначальник.
На запитання журналіста Дмитра Гордона, чи можна вважати Кримський міст потенційно “небіжчиком”, Неїжпапа відповів ствердно і додав, що знає, як це зробити.
При цьому він не став заздалегідь прогнозувати строки деокупації самого Криму: це може статися як до удару по Керченській переправі, так і після.
«Про це зараз важко сказати. Все залежить від ситуації на фронті», — зауважив віцеадмірал.
Кримський міст
Будівництво переправи, що з’єднує Керченський та Таманський півострови через острів Тузла та Тузлінську косу, розпочалося з ініціативи кремля після незаконної анексії Криму росією у 2014 році.
Відкриття “нахалбуду” відбулося 15 травня 2018 року за особистої участі російського диктатора володимира путіна.
Він складається з двох паралельних мостів – автодорожнього, що є частиною дороги А-290 (Керч – Новоросійськ), і залізничного, що є частиною лінії Багерово – Вишестеблієвська.
Має загальну протяжність 19 км, є найдовшим з колись побудованих росією мостів.
Перший потужний удар по Керченській переправі відбувся 8 жовтня 2022 року, наступного дня після дня народження путіна, що породило в мережі безліч фотожаб та мемів.
Другий вибух, який знищив один з автодорожніх прольотів, пролунав 17 липня 2023 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023