Командувач Військово-Морськими Силами ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Кримський міст, незаконно збудований росією під час окупації українського півострова, буде зруйнований вже цього року.

«Я думаю, що чекати залишилося недовго, принаймні цього року точно», — запевнив воєначальник.

На запитання журналіста Дмитра Гордона, чи можна вважати Кримський міст потенційно “небіжчиком”, Неїжпапа відповів ствердно і додав, що знає, як це зробити.

При цьому він не став заздалегідь прогнозувати строки деокупації самого Криму: це може статися як до удару по Керченській переправі, так і після.

«Про це зараз важко сказати. Все залежить від ситуації на фронті», — зауважив віцеадмірал.

Кримський міст

Будівництво переправи, що з’єднує Керченський та Таманський півострови через острів Тузла та Тузлінську косу, розпочалося з ініціативи кремля після незаконної анексії Криму росією у 2014 році.

Відкриття “нахалбуду” відбулося 15 травня 2018 року за особистої участі російського диктатора володимира путіна.

Він складається з двох паралельних мостів – автодорожнього, що є частиною дороги А-290 (Керч – Новоросійськ), і залізничного, що є частиною лінії Багерово – Вишестеблієвська.

Має загальну протяжність 19 км, є найдовшим з колись побудованих росією мостів.

Перший потужний удар по Керченській переправі відбувся 8 жовтня 2022 року, наступного дня після дня народження путіна, що породило в мережі безліч фотожаб та мемів.

Другий вибух, який знищив один з автодорожніх прольотів, пролунав 17 липня 2023 року.