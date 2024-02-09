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Україна поширює послугу єЧерга для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою

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Україна поширює послугу електронної черги для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом йдеться про 29 пунктів пропуску, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

З 12:00 12 лютого всі автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі єЧерга.

Поки що йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь". За таким правилом єЧерга для автобусів діє вже на восьми пунктах пропуску з серпня минулого року.

З понеділка, 12 лютого, до цього переліку буде доданий ще 21 пункт пропуску:

→ Ягодин – Дорогуськ

→ Устилуг – Зосин

→ Угринів – Долгобичув

→ Рава-Руська – Гребенне

→ Краківець – Корчова

→ Шегині – Медика

→ Грушів – Будомєж

→ Смільниця – Кросценко

→ Ужгород – Вишнє Нємецьке

→ Малий Березний – Убля

→ Чоп – Захонь

→ Лужанка – Берегшурань

→ Дякове – Халмеу

→ Порубне – Сірет

→ Красноїльськ – Вікову-де-Сус

→ Дяківці – Раковець

→ Орлівка – Ісакча

→ Могилів-Подільський – Отач

→ Мамалига – Крива

→ Маяки – Удобне – Паланка

→ Старокозаче – Тудора

→ Росошани – Бричень

→ Серпневе 1 – Басараб’яска

→ Сокиряни – Окниця

→ Малоярославець 1 – Чадир-Лунга

→ Нові Трояни – Чадир-Лунга

→ Табаки – Мирне

→ Виноградівка – Вулканешти

→ Рені – Джурджулешти

Масштабування єЧерги для автобусів, що впроваджується в межах реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, необхідне для верифікації виконання міжнародних маршрутів.

"Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон", – сказав міністр Олександр Кубраков.

Після цього кожному автобусу запропонують часовий проміжок для перетину кордону – відповідний слот.

"У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіка руху", – додав Кубраков.

За даними Мінвідновлення, від часу запуску єЧерги у грудні 2022 року кордон за електронним записом перетнуло понад 40 000 автобусів та 725 000 вантажівок.

єЧерга
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