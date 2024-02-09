Україна поширює послугу єЧерга для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою

Україна поширює послугу електронної черги для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом йдеться про 29 пунктів пропуску, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
З 12:00 12 лютого всі автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі єЧерга.
Поки що йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь". За таким правилом єЧерга для автобусів діє вже на восьми пунктах пропуску з серпня минулого року.
З понеділка, 12 лютого, до цього переліку буде доданий ще 21 пункт пропуску:
→ Ягодин – Дорогуськ
→ Устилуг – Зосин
→ Угринів – Долгобичув
→ Рава-Руська – Гребенне
→ Краківець – Корчова
→ Шегині – Медика
→ Грушів – Будомєж
→ Смільниця – Кросценко
→ Ужгород – Вишнє Нємецьке
→ Малий Березний – Убля
→ Чоп – Захонь
→ Лужанка – Берегшурань
→ Дякове – Халмеу
→ Порубне – Сірет
→ Красноїльськ – Вікову-де-Сус
→ Дяківці – Раковець
→ Орлівка – Ісакча
→ Могилів-Подільський – Отач
→ Мамалига – Крива
→ Маяки – Удобне – Паланка
→ Старокозаче – Тудора
→ Росошани – Бричень
→ Серпневе 1 – Басараб’яска
→ Сокиряни – Окниця
→ Малоярославець 1 – Чадир-Лунга
→ Нові Трояни – Чадир-Лунга
→ Табаки – Мирне
→ Виноградівка – Вулканешти
→ Рені – Джурджулешти
Масштабування єЧерги для автобусів, що впроваджується в межах реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, необхідне для верифікації виконання міжнародних маршрутів.
"Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон", – сказав міністр Олександр Кубраков.
Після цього кожному автобусу запропонують часовий проміжок для перетину кордону – відповідний слот.
"У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіка руху", – додав Кубраков.
За даними Мінвідновлення, від часу запуску єЧерги у грудні 2022 року кордон за електронним записом перетнуло понад 40 000 автобусів та 725 000 вантажівок.
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