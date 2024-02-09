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АМКУ оштрафував Нафтогаз майже на 1 млн гривень

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Антимонопольний комітет України оштрафував підрозділ Групи Нафтогаз — ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" – за низку концентрацій, здійснених без дозволу регулятора. Йдеться про порушення, вчинені у 2022 році, коли Нафтогаз Ойл Трейдинг отримав в управління частки у статутних капіталах 18 компаній, повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Загальний розмір штрафу – 900 000 грн (по 50 000 грн за кожне порушення).

У кожному із 18 випадків концентрації забезпечували перевищення 50% голосів у вищому органі управління компаній.

Серед компаній значаться "Глуско Рітейл" та "Глуско Україна", які Нафтогаз Ойл Трейдинг отримав в управління від Кабміну у травні 2022 року.

Нафтогаз Ойл Трейдинг почав відновлювати роботу заправок мережі Glusco під брендом U.GO, але у серпні 2023 року АРМА розірвало договір із компанією, пославшись на низькі відрахування. У вересні 2023 року Кабмін вирішив віддати АЗС Glusco в управління Укрнафти.

На сьогоднішньому засіданні Антимонопольний комітет надав дозвіл Нафтогаз Ойл Трейдинг на концентрацію за кожною із 18 компаній.

АМКУ, Нафтогаз, Кириленко
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