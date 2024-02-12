Столтенберг вказав Трампу, що його заява підриває безпеку союзників

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вказав колишньому президенту США Дональду Трампу, що його заява про те, що союзники не дотримуватимуться принципу колективної безпеки - статті 5, яка лежить в основі альянсу, - підриває безпеку союзників.

Відповідний коментар генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору в неділю поширила штаб-квартира.

"НАТО, як і раніше, готове і здатне захистити всіх союзників. Будь-який напад на НАТО буде зустрінутий спільною і силовою відповіддю. Будь-яке припущення про те, що союзники не захищатимуть одне одного, підриває всю нашу безпеку, включно з безпекою США, і наражає американських і європейських солдатів на підвищений ризик. Я очікую, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, США залишаться сильним і відданим союзником по НАТО", - заявив Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що Трамп, виступаючи в суботу на мітингу в Конвеї, Південна Кароліна, заявив, що заохочуватиме рф робити "все, що вони, чорт забирай, хочуть" із будь-якою країною-членом НАТО, яка не дотримується основоположних принципів витрат на оборону, і сказав, що не дотримуватиметься пункту про колективну оборону в разі переобрання.

Трампа цитує CNN: "НАТО було розвалено, поки я не прийшов. Я сказав: "Усі будуть платити". Вони сказали: "А якщо ми не заплатимо, ви все одно будете нас захищати?" Я сказав: "Точно ні". Вони не могли повірити у відповідь". Трамп розповів, що "один із президентів великої країни" одного разу запитав його, чи будуть США, як і раніше, захищати країну, якщо на них нападе росія, навіть якщо вони "не заплатять". "Ні, я б не став вас захищати. Насправді, я б порадив їм (росіянам) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити".

Білий дім назвав висловлювання Трампа "жахливими і божевільними".