Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Столтенберг вказав Трампу, що його заява підриває безпеку союзників

121

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вказав колишньому президенту США Дональду Трампу, що його заява про те, що союзники не дотримуватимуться принципу колективної безпеки - статті 5, яка лежить в основі альянсу, - підриває безпеку союзників.

Відповідний коментар генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору в неділю поширила штаб-квартира.

"НАТО, як і раніше, готове і здатне захистити всіх союзників. Будь-який напад на НАТО буде зустрінутий спільною і силовою відповіддю. Будь-яке припущення про те, що союзники не захищатимуть одне одного, підриває всю нашу безпеку, включно з безпекою США, і наражає американських і європейських солдатів на підвищений ризик. Я очікую, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, США залишаться сильним і відданим союзником по НАТО", - заявив Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що Трамп, виступаючи в суботу на мітингу в Конвеї, Південна Кароліна, заявив, що заохочуватиме рф робити "все, що вони, чорт забирай, хочуть" із будь-якою країною-членом НАТО, яка не дотримується основоположних принципів витрат на оборону, і сказав, що не дотримуватиметься пункту про колективну оборону в разі переобрання.

Трампа цитує CNN: "НАТО було розвалено, поки я не прийшов. Я сказав: "Усі будуть платити". Вони сказали: "А якщо ми не заплатимо, ви все одно будете нас захищати?" Я сказав: "Точно ні". Вони не могли повірити у відповідь". Трамп розповів, що "один із президентів великої країни" одного разу запитав його, чи будуть США, як і раніше, захищати країну, якщо на них нападе росія, навіть якщо вони "не заплатять". "Ні, я б не став вас захищати. Насправді, я б порадив їм (росіянам) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити".

Білий дім назвав висловлювання Трампа "жахливими і божевільними".

НАТО, Столтенберг
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 12 февраля 2024
Воскресенье, 11 февраля 2024
Суббота, 10 февраля 2024
Пятница, 9 февраля 2024
Четверг, 8 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023