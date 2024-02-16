Столтенберг: Група союзників об'єднується з метою постачання мільйона безпілотників для України

Країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) збираються надати Україні один мільйон безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для протистояння повномасштабній військовій агресії росії.
Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів оборони країн альянсу.
"Група союзників об'єднується з метою постачання мільйона безпілотників для України", — сказав Столтенберг.
Генсек НАТО не уточнив, про передачу яких саме безпілотників ідеться. Він також не сказав, протягом якого терміну країни альянсу мають намір поставити таку кількість БПЛА.
Столтенберг також розповів, що раніше сьогодні відбулося засідання Ради Україна-НАТО, під час якого міністр оборони України Рустем Умєров поінформував альянс про ситуацію на фронті.
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