Столтенберг анонсував відкриття навчально-тренувального центру Україна-НАТО

Західні партнери ухвалили рішення створити в польському місті Бидгощ спільний аналітичний навчально-тренувальний центр Україна-НАТО.
Про це повідомив генсек Єнс Столтенберг повідомив під час пресконференції у межах зустрічі міністрів оборони держав-членів блоку в Брюсселі.
За його словами центр дозволить Україні ділитися досвідом, отриманим у ході повномасштабної війни, що розв’язала росія, і створить структуру, в якій українські військові навчатимуться і тренуватимуться разом із колегами з Північноатлантичного блоку.
«Він буде розташований у Бидгощі, Польща. Ще залишилося вирішити технічні деталі. Те, що ми ухвалили зараз, є політичним рішенням, а потім ми повинні реалізувати його протягом наступних тижнів і місяців. Сьогоднішнє рішення – це початок процесу», – пояснив генсек.
Посадовець зазначив, що експерти НАТО зараз працюють над деталями, й очікується, що Альянс ухвалить остаточне рішення пізніше цього року.
«Це ще один інструмент для того, аби ми вивели Україну на той рівень, на якому вона прийде до повноправного членства», – підкреслив Столтенберг.
Водночас генеральний секретар вказав, що, “запрошення буде зроблено, коли всі будуть згодні й коли будуть виконані умови”.
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