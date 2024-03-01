Країн G20 все ще обговорюють, як описати війни в Україні та Секторі Гази

Глави Мінфінів країн G20 все ще обговорюють, як описати війни в Україні та в Секторі Гази в спільному комюніке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сварка, яка сталася всього за кілька годин до запланованого завершення переговорів G20, підкреслює глибокий розкол серед членів групи з приводу ескалації геополітичної напруженості, яку головуюча Бразилія намагається подолати", - пише видання.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що є підстави бути впевненим, що міністри фінансів G20 узгодять комюніке з посиланням на геополітичні ризики для економічного зростання.

Але міністри фінансів G20 і керівники центральних банків ще не дійшли згоди щодо деяких частин заяви.

Також члени G7 і Японія підтримують ідею говорити про війну "в" Україні, тоді як росія хоче описати її як війну "всередині" України.

Також члени G7 підтримують формулювання, що описує війну в Секторі Газа як "гуманітарну кризу" без згадки Ізраїлю. Японія заявила своїм колегам по G20, що засуджує терористичний акт ХАМАС і відчуває глибоке занепокоєння з приводу гуманітарної кризи в Секторі Газа.

Бразильські чиновники, які приймали захід, спробували зосередити переговори на економічній співпраці для розв'язання таких проблем, як зміна клімату та бідність, але країни, включно з Німеччиною, наполягали на спільній заяві, в якій згадуються війни в Україні та в Секторі Газа.

Лінднер наполягав на тому, що неможливо вести справи як зазвичай, оскільки триває війна проти України, "терор" ХАМАСу і гуманітарна ситуація в Секторі Газа.

"Усе це не може залишити нас байдужими, усе це має обговорюватися тут", - заявив він журналістам, додавши, що є підстави бути впевненим, що комюніке може бути підписано.

Він також сказав, що підготовлено проєкт, який відображає запит на обговорення геополітичних питань.