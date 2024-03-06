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Експерт: Через введення європейського екологічного податку Україна втрачатиме близько 1,4 мільярда євро на рік

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Європейський екологічний податок СВАМ вже працює в тестовому режимі. Остаточно він буде запроваджений у 2026 році. І Україна на ньому втрачатиме, за попередніми оцінками, близько 1,4 мільярда євро на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог політичного експерта Євгена Магди.

На його думку, цього можна уникнути, якщо почати переговори з європейцями щодо відтермінування введення цього податку через форс-мажорні обставини.

"Коротко нагадаю, про що йде мова. СВАМ - Carbon Border Adjustment Mechanism - це екологічний податок, який запровадив Євросоюз в рамках зеленого переходу. Його суть проста: кожен, хто імпортує до ЄС продукцію, має заплатити за викиди CO2, які були вивільнені під час виробництва цієї продукції. Звісно, Україна не має суперсучасних заводів, адже у нас немає тих коштів, які ЄС вклав свого часу у модернізацію важкої промисловості. Тому, за попередніми оцінками, введення СВАМ буде коштувати нашим виробникам близько 1,4 млрд євро на рік", - пише експерт.

Він висловив переконання: Україна, яка в осяжному майбутньому планує стати членом європейської сім’ї, має розділяємо її цінності і намагатися максимально їм слідувати. Але в умовах війни наші виробники фізично не потягнуть новий податок. Тому варто почати перемовини щодо відтермінування його дії для нашої країни – тим більше, що ми маємо всі основи.

"Днями на Politico вийшла стаття, у якій нашій владі рекомендували звернутися до норми про форс-мажор, яка прописана у нормативній базі СВАМ. Вона дозволяє ЄС робити винятки для країн, "якщо сталася непередбачувана, виняткова та неспровокована подія, яка знаходиться поза контролем однієї чи кількох третіх країн". Нашій владі достатньо просто звернутися до норм ЄС та отримати відстрочку, яка дасть нам можливість не витрачати щороку десятки мільярдів. Проте розпочинати цю роботу потрібно негайно, бо ми потребуємо не тільки відтермінування запровадження СВАМ, але й всебічної підтримки у нашому зеленому переході", - резюмував експерт.

податки, СВАМ, Магда
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